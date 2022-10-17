"أبو سلمية" يثمن دور قسم التخدير بمجمع الشفاء الطبي

غزة- الرأي

قال مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية، إن التكامل في العمل مفهوم سامي يتجلى في مفردات تقديم الخدمة الصحية، وهذا ما نجده نموذجا في مهنة التخدير، تصريحات د. أبو سلمية جاءت بمناسبة اليوم العالمي للتخدير.

وأضاف د. أبو سلمية خلال جولته على أقسام التخدير بالمجمع أن أطباء وفنيين التخدير جنودا مجهولة في غرف العمليات، مهنئهم بيومهم العالمي والذي يصادف اليوم 16أكتوبر من كل عام.

وقدم لهم شكره وتقديره العميق على جهودهم وعطاءهم وتفانيهم في تقديم أفضل خدمة صحية لأبناء الوطن مؤكدا انه لولا جهودهم الجبارة ما اجريت عملية جراحية لأحدهم ولا ذهب ألم فأنتم الجنود المجهولون عند الناس ولكنكم معلومون عند الله.