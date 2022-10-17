مستشفى النصر تحتفل بالأسبوع العالمي لمكافحة العدوى

غزة- الرأي

أطلق قسم السلامة ومكافحة العدوى في مستشفى الرنتيسي للأطفال النصر فعاليات الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى والذي يوافق السادس عشر من أكتوبر من كل عام.

وأكد مدير المستشفى الدكتور مصطفى الكحلوت خلال كلمة له أن جميع المؤسسات الصحية بالعالم تحتفل بهذا اليوم وأهمية مكافحة العدوى والنظافة الشخصية التي تلامس حياة المريض مباشرة، مشددا على ضرورة الاهتمام بإتباع إجراءات الوقاية والسلامة للحد من نقل وتفشي العدوى.

وأثنى د.الكحلوت على جهود قسم السلامة ومكافحة العدوي والأنشطة التي يقوم بها القسم على مدار العام لمكافحة العدوى وتحسين بيئة العمل.

من جانبها، تحدثت أ مريان الخضري رئيس قسم السلامة ومكافحة العدوي عن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى والذي يتخلله العديد من الأنشطة واللقاءات والفعاليات التي تهدف لتوعية الموظفين والمراجعين بأهمية مكافحة العدوى، مشيرة على استمرار الأنشطة والفعاليات على مدار الأسبوع وعقد اللقاءات وتوفير وسائل الوقاية والمعقمات وتوزيع منشورات وبوسترات لتوعية الموظفين والمراجعين بأهمية مكافحة العدوى.

من جهتها، أكدت الدكتورة شيرين عابد رئيس لجنة مكافحة العدوى بالمستشفى على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة ومكافحة العدوى وأهمية توعية المجتمع بغسل الأيدي.