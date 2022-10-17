الاحتلال يؤجّل زيارات أهالي أسرى قطاع غزة للمرة الثالثة

غزة - الرأي

قالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، إن سلطات الاحتلال أجّلت للمرة الثالثة زيارات أهالي أسرى قطاع غزة لذويهم التي كانت مقررة هذا الشهر.

وذكرت الوزارة، أنه تم تأجيل الزيارات إلى الثامن من شهر نوفمبر المقبل.