الاحتلال يؤجّل زيارات أهالي أسرى قطاع غزة للمرة الثالثة

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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17 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:29
غزة - الرأي
قالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، إن سلطات الاحتلال أجّلت للمرة الثالثة زيارات أهالي أسرى قطاع غزة لذويهم التي كانت مقررة هذا الشهر.
وذكرت الوزارة، أنه تم تأجيل الزيارات إلى الثامن من شهر نوفمبر المقبل.
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