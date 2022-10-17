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مدير عام مجمع الشفاء يستقبل رئيس الوفد الطبي المصري

17 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:42

مدير عام مجمع الشفاء يستقبل رئيس الوفد الطبي المصري
مدير عام مجمع الشفاء يستقبل رئيس الوفد الطبي المصري

استقبل مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية، رئيس الوفد الطبي المصري لقطاع غزة ا. د أشرف علي عميد كلية الطب في جامعة عين شمس، بحضور مجلس إدارة المجمع واعضاء الطاقم الطبي المصري.

وثمن د.أبو سلمية زيارة الوفد الطبي المصري للقطاع والتي تأتي استمراراً في الدعم الذي تقدمه جمهورية مصر العربية الى فلسطين وغزة على وجه الخصوص في مختلف المجالات خاصة المجال الصحي.

وأوضح د. أبو سلمية مستجدات العمل الصحي والخدمات التي يقدمها مجمع الشفاء والمؤشرات الصحية التي استطاعت الوزارة تحقيقها رغم استمرار الحصار وتداعيات الاعتداءات الإسرائيلية. 

كما وتحدث د. أبو سلمية بأن تواجد الوفد المصري والذي يضم كفاءات طبية متخصصة سيشكل رافدا مهما وتعزيز لعمل الكادر المحلي وتبادل الخبرات وإجراء العمليات النوعية التخصصية.
الى ذلك تحدث ا.د. أشرف علي عن برنامج عمل الوفد الطبي والاختصاصات، متمنيا ان تشهد فترة الإقامة في غزة تقديم كل ما يلزم من استشارات وتدخلات طبية تساعد المرضى والكادر الفلسطيني على حد سواء.

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