الصحة تؤكد على جودة الخدمات الفندقية لتعزير رضا المرضى

غزة- الرأي



أكد محمود حماد مدير عام الشؤون الادارية بوزارة الصحة، على جودة الخدمات الفندقية في المرافق الصحية ودورها في رفع مستوى رضا المواطن الفلسطيني الذي يعكس حجم العمل والإنجاز، وذلك خلال اجتماعه مع أ.أدهم البطة مدير دائرة الخدمات الفندقية ورؤساء الاقسام في الدائرة.

وأوضح حماد، أن هناك تكامل في دور الخدمات الفندقية مع عمل المستشفيات كأحد أوجه الخدمة المقدمة للمواطن، مؤكدا على حرص الوزارة في تجويد كافة الخدمات المقدمة بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات الصحية والادارية للمرضى.

وخلال اللقاء استمع لكافة الملاحظات والتوصيات التي تهدف الى تعزيز وتطوير الخدمات الفندقية، مثمنا الدور الكبير لجميع الطواقم العاملة على جهوزيتها، وتقديم كل ما بوسعهم لتحقيق رضا المواطن.