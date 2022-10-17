"الحلاقة عالصفر".. إبداع مقدسي جديد لمقاومة الاحتلال

غزة - الرأي - فلسطين عبد الكريم

حلاقة الشعر على الصفر.. طريقة إبداع جديدة في التضامن أظهرها شباب مخيم شعفاط بالقدس المحتلة للتمويه وتعقيد البحث عن الشاب عدي التميمي الذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية إطلاق النار السبت الماضي، والتي أدت لمقتل مجندة إسرائيلية.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من داخل أحد صالونات الحلاقة في مخيم شعفاط، يظهر عدداً من الشبان الفلسطينيين يحلقون رؤوسهم تماماً، لإرباك الاحتلال في مطاردته للشاب التميمي، "أصلع".

وعقب انتشار الفيديو لجاً مغردون على صفحات التواصل الاجتماعي إلى التضامن مع الشبان ودعم هذه الخطوة التي لاقت تفاعلاً كبيراً، حيث غرد الكثير على وسم #قاوم_بصلعتك.

أستاذ الإعلام بالجامعة الإسلامية د. محسن الإفرنجي كتب على صفحته على موقع التواصل فيس بوك:" الإبداع.. فكرة تحول "الصلع" إلى وسيلة مقاومة، عدد كبير من شبان مخيم شعفاط يحلقون شعر رؤوسهم "صفر" لإرباك الاحتلال والتغطية على شاب يطارده الاحتلال ويتهمه بتنفيذ عــمــلــية حاجز المخيم".

أما علاء أبو ضحى، فغرد بالقول:" شباب مخيم شعفاط حلقوا ع الصفر، عشان يغطوا على منفذ العملــية، عاشوا شباب المخيم حراس القدس ".

فيما كتب أبو يوسف الشرفا:" كل الشباب في مخيم شعفاط حلقوا على الصفر، حلاقة من نقطة صفر"، ثم ذيل منشوره بهاشتاق قاوم_بصلعتك".

وعلى ذات الهاشتاق، نشر العديد من المغردين صوراً شخصية لهم وقد حلقوا شعر رؤوسهم على الصفر تضامناً مع مخيم شعفاط والمطارد التميمي.

ومنذ الأسبوع الماضي، تواصل سلطات الاحتلال حصارها العسكري المشدد لمخيم شعفاط وبلدة عناتا شمال شرقي القدس المحتلة، وذلك منذ تنفيذ عملية إطلاق النار على الحاجز العسكري المقام على مدخل المخيم.

وتضامناً مع أهالي مخيم شعفاط المحاصرين، شهدت القدس المحتلة إضراباً تجارياً وإغلاقاً للمؤسسات التعليمية، التي تفرض الشرطة الإسرائيلية قيودا مشددة على تحركات سكانها.

وأبعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، والدة المطارد المقدسي عدي التميمي، عن مخيم شعفاط شمال شرقي القدس، بعد الافراج عنها من سجون الاحتلال.

وقالت مصادر مقدسية: "إن قوات الاحتلال أفرجت عن التميمي شرط الإبعاد عن مكان سكنها، بمخيم شعفاط، حتى نهاية الشهر الجاري، والحبس المنزلي حتى الخامس والعشرين منه، وفرض غرامة مالية عليها بقيمة ثلاثة آلاف شيقل".

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت في التاسع من الشهر الجاري، والدي الشاب عدي التميمي (22 عامًا) الذي تتهمه سلطات الاحتلال بتنفيذ عملية إطلاق النار على حاجز مخيم شعفاط، مساء السبت قبل الماضي.