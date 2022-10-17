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أبو كرش: تأجيل زيارات أهالى الأسرى انتهاك للقانون الدولي والإنساني

17 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:37

أبو كرش: تلاعب الاحتلال بمواعيد الزيارات انتهاك للقانون الدولي والإنساني
أبو كرش: تلاعب الاحتلال بمواعيد الزيارات انتهاك للقانون الدولي والإنساني

غزةالرأي

أكد  صابر أبو كرش مدير عام العلاقات العامة والإعلام في وزارة الأسرى، أن تلاعب الاحتلال وتأجيل موعد زيارات أهالي الأسرى انتهاك صارخ وصريح للقانون الدولي والإنساني، وتلاعب بمشاعر المئات من أهالي الأسرى.

وأوضح أبو كرش، أن الاحتلال يقوم بتأجيل موعد زيارات أهالي الأسرى لأبنائهم للمرة الثالثة على التوالي، حيث كانت الزيارة مقررة في غضون هذا الشهر وتم تأجيلها إلى الثامن من شهر نوفمبر القادم، الأمر الذي آثار حالة من الغضب بين أهالي الأسرى حول موعد الزيارات.

وأضاف، أن قرار التأجيل هذا هو عقاب للأسرى داخل سجون الاحتلال، وأيضاً لأهالي الأسرى الذين يعيشون حالة عدم الاستقرار من حيث الإجراءات الأمنية على المعابر، وزيادة فرض إجراءات قاسية وعنصرية ومنعهم من الزيارات وتأجيلها".

وحذر أبو كرش من تداعيات هذه القرارات داعياً المؤسسات الحقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالوقوف بجانب أهالي الأسرى من أجل الضغط على الاحتلال كي يتراجع عن قراره، لأن السكوت عن القرار سيؤدى إلى تقليص حقوق أخرى لأهالي الأسرى وأبنائهم داخل السجون.

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