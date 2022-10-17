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"الحكم المحلي" تنظم لقاءً حول دور لجان الأحياء في تنمية المجتمع

17 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:40

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

غزة - الرأي

نظمت وزارة الحكم المحلي في غزة، اليوم الإثنين، لقاءً مجتمعياً مع رؤساء لجان الأحياء في قطاع غزة لبحث دورها في تنمية المجتمع.

وقال الوكيل المساعد بالوزارة المستشار حسن أبو ريالة، إن اللقاء يهدف للنهوض بدور لجان الأحياء لتقديم الخدمة بشكل أمثل للمواطنين وتنمية المجتمع.

وأضاف أبو ريالة خلال حديثه لوكالة "الرأي" أن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات لتطوير منظومة لجان الأحياء من خلال تطوير البناء القانوني عبر إصدار نظام جديد للجان الأحياء يتضمن نفس شروط أعضاء اللجان المحلية، وتقسيم الأحياء بشكل دقيق، وتطوير منظومة حاسوبية لخدمة لجان الأحياء.

بدوره، ذكر مدير وحدة المشاركة المجتمعية والبرامج الشبابية بالوزارة ياسر حسونة، أن منظومة لجان الأحياء تعد باكورة عمل لإدارة اللجان بمحافظات قطاع غزة.

وأوضح حسونة لـ "الرأي" أن اللقاء سيشهد المصادقة على الإعلان الإستراتيجي المعتمد عن منظومة لجان الأحياء.

وأكد على أهمية دور لجان الأحياء في توعية وتثقيف المواطنين، ومساهمتها البارزة في عمل البلديات.

من جهته، أفاد نائب رئيس بلدية بيت حانون ورئيس ملف لجان الأحياء، عبد العزيز قاسم، بأن هذا اللقاء يأتي استكملاً للجهود التي تقوم بها وزارة الحكم المحلي والمجالس البلدية في تعزيز وإبراز دور مجالس ولجان الأحياء.

وشدد قاسم خلال حديثه لـ "الرأي" على أهمية دور لجان الأحياء في تنمية المجتمع المحلي وتقديم خدمة بلدية راقية والعمل على إظهار دورها بما يحقق تجويد الخدمات البلدية المقدمة للجمهور.

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