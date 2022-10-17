وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يؤكد على دعم النيابة المستمر لمؤسسات القطاع الخاص وكالة الرأي الفلسطينية حماس ترفض إقرار الاحتلال بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس وكالة الرأي الفلسطينية "الحكم المحلي" تنظم لقاءً حول دور لجان الأحياء في تنمية المجتمع وكالة الرأي الفلسطينية أبو كرش: تأجيل زيارات أهالى الأسرى انتهاك للقانون الدولي والإنساني وكالة الرأي الفلسطينية هيئة الأسرى تطالب بوضع حد لسياسة القتل بحق المعتقلين وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاسرى تلقي محاضرات تثقيفية حول قضية الأسرى في مدارس وكالة الرأي الفلسطينية "الحلاقة عالصفر".. إبداع مقدسي جديد لمقاومة الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال اعتقل 5300 فلسطينيًا منذ مطلع العام الجاري وكالة الرأي الفلسطينية شرطة بيت حانون تنهي خلافاً مالياً بقيمة 15 ألف دولار وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة والتوجيه السياسي تنظمان حملة للتبرع بالدم
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية خان يونس تشرع بإنشاء حديقة ومرافق رياضية في المتنزه

17 تشرين أول / أكتوبر 2022 02:01

بلدية خان يونس تشرع بإنشاء حديقة ومرافق رياضية في المتنزه
بلدية خان يونس تشرع بإنشاء حديقة ومرافق رياضية في المتنزه

خانيونس- الرأي
شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بالتعاون مع جمعية بيادر، وبتمويل من الإغاثة الإسلامية-هولندا (IRN) بتنفيذ مشروع إنشاء ملاعب رياضية ومساحات خضراء في المتنزه الإقليمي بتكلفة (135,000) دولار، من أجل  تعزيز الرياضة والترفيه في الساحات الخضراء بقطاع غزة، وذلك من أجل خدمة كافة الفئات العمرية.

وذكر رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة، أن البلدية لا تدخر جهدًا من أجل ضمان استمرارية تقديم خدماتها لكافة أبناء خان يونس والمحافظة برمتها، إضافةً إلى تعزيز كافة الأنشطة والبرامج التي من شأنها العمل على دعم احتياجات شعبنا في ظل الظروف العامة، لافتًا إلى أهمية المشروع والذي يرنو إلى توفير مقومات التنزه والترفيه للأسر الفلسطينية التي ترتاد المتنزه الإقليمي من محافظتي خان يونس ورفح.

وأكد د. البطة على أن بلدية خان يونس تتطلع إلى تنفيذ المزيد من المشاريع المهمة والحيوية للنهوض بواقع خدماتها المقدمة للمواطنين، ودفع عجلة التقدم والتنمية إلى الأمام، مبينًا أن البلدية مستمرة في تقديم خدماتها وتعمل على تطويرها بالشكل المطلوب لخدمة الشرائح المجتمعية المختلفة.

ومن جانبه أوضح مدير دائرة المشاريع بالبلدية م. موسى الأخرس أن المشروع سيستمر مدة (120) يومًا ويشمل إنشاء ملعب معشب على مساحة (1,056) مترًا مربعًا، وإنشاء آخر متعدد الاستخدام على مساحة (364) مترًا مربعًا، بالإضافة إلى تبليط ممرات داخلية بمساحة (440) مترًا مربعًا ومرافق عامة وخدماتية وصحية في حديقة المتنزه تخدم كافة السكان في الجوار.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟