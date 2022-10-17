بلدية دير البلح تناقش مشروع تحسين إدارة مصادر الإيرادات الذاتية

الوسطى- الرأي

عقدت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة اجتماعاً مع وفد من ممثلي صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية لمناقشة مشروع تحسين إدارة مصادر الإيرادات الذاتية للبلديات بقطاع غزة الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي.

ويهدف المشروع الذي يتم تنفيذه مع ثلاث بلديات فقط من بينها دير البلح إلى تعزيز اعتماد البلديات على مصادرها الذاتية والقدرة الائتمانية لها فضلاً على تحسين جودة الإيرادات الذاتية ، حيث تم استعراض الآلية والأدوات المساعدة لكل هدف للوصول إلى النتائج المحققة التي تعزز عمل البلديات وتطوير أدائها.

وأضافوا أن المشروع يمر ثلاث مراحل أساسية الأولى حول التطوير الهيكلي لمحتوى قاعدة البيانات، والثانية حول جمع البيانات عن الإيرادات المالية، والثالثة تحو تحليل البيانات وتطوير الخطط للإيرادات الذاتية.

وأكدوا على ضرورة تشكيل فريق للعمل للتعاون مع الاستشاري المكلف وتجهيز ما يلزم لتطبيق المشروع بالشكل المطلوب.

بدروها رحبت البلدية بالمشروع وأكدت حرصها على العمل بما يطور البلدية ويعزز عملها ويساهم في تحسين أدائها بالشكل المطلوب.