وكالة الرأي الفلسطينية بلدية المغراقة تناقش الاثار الاجتماعية والبيئية لشارع الكوثر وكالة الرأي الفلسطينية النائب أبو راس يثمن دور لجان الأحياء الشعبية لتحقيق الخدمة للمواطنين وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يؤكد على دعم النيابة المستمر لمؤسسات القطاع الخاص وكالة الرأي الفلسطينية حماس ترفض إقرار الاحتلال بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس وكالة الرأي الفلسطينية "الحكم المحلي" تنظم لقاءً حول دور لجان الأحياء في تنمية المجتمع وكالة الرأي الفلسطينية أبو كرش: تأجيل زيارات أهالى الأسرى انتهاك للقانون الدولي والإنساني وكالة الرأي الفلسطينية هيئة الأسرى تطالب بوضع حد لسياسة القتل بحق المعتقلين وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاسرى تلقي محاضرات تثقيفية حول قضية الأسرى في مدارس وكالة الرأي الفلسطينية "الحلاقة عالصفر".. إبداع مقدسي جديد لمقاومة الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال اعتقل 5300 فلسطينيًا منذ مطلع العام الجاري
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية دير البلح تناقش مشروع تحسين إدارة مصادر الإيرادات الذاتية

17 تشرين أول / أكتوبر 2022 02:31

بلدية دير البلح تناقش مشروع تحسين إدارة مصادر الإيرادات الذاتية
بلدية دير البلح تناقش مشروع تحسين إدارة مصادر الإيرادات الذاتية

الوسطى- الرأي
عقدت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة اجتماعاً مع وفد من ممثلي صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية لمناقشة مشروع تحسين إدارة مصادر الإيرادات الذاتية للبلديات بقطاع غزة الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي.

ويهدف المشروع الذي يتم تنفيذه مع ثلاث بلديات فقط من بينها دير البلح إلى تعزيز اعتماد البلديات على مصادرها الذاتية والقدرة الائتمانية لها  فضلاً على تحسين جودة الإيرادات الذاتية ،  حيث تم استعراض الآلية والأدوات المساعدة لكل هدف للوصول إلى النتائج المحققة التي تعزز عمل البلديات وتطوير أدائها.

وأضافوا أن المشروع يمر ثلاث مراحل أساسية الأولى حول التطوير الهيكلي لمحتوى قاعدة البيانات، والثانية حول جمع البيانات عن الإيرادات المالية، والثالثة تحو تحليل البيانات وتطوير الخطط للإيرادات الذاتية.

وأكدوا على ضرورة تشكيل فريق للعمل للتعاون مع الاستشاري المكلف وتجهيز ما يلزم لتطبيق المشروع بالشكل المطلوب.
بدروها رحبت البلدية بالمشروع وأكدت حرصها على العمل بما يطور البلدية ويعزز عملها ويساهم في تحسين أدائها بالشكل المطلوب.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟