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الاقتصاد تبحث مع هيئة البترول خطة معايرة مضخات الوقود بمعبر رفح

17 تشرين أول / أكتوبر 2022 02:40

الاقتصاد تبحث مع هيئة البترول خطة معايرة مضخات الوقود بمعبر رفح
الاقتصاد تبحث مع هيئة البترول خطة معايرة مضخات الوقود بمعبر رفح

غزة- الرأي

بحثت وزارة الاقتصاد الوطني مع هيئة البترول خطة معايرة مضخات الوقود بمعبر رفح.

وقال فارس شحادة مدير دائرة القياس التابعة لحماية المستهلك بالوزارة، انه تم الاتفاق على خطة لمعايرة مضخات الوقود الخاصة بالسولار والبنزين الواردة عبر معبر رفح التجاري.

وبين شحادة أن الاتفاق جاء خلال زيارة قام بها لنائب مدير عام هيئة البترول محمد الحلبي.

وأوضح شحادة انه تم مناقشة العديد من المواضيع مع هيئة البترول، ووضع خطة تفصيلية للبدء في عملية معايرة جميع المضخات والعدادات والتأكد من سلامتها ولضبط الكميات الواردة لقطاع غزة.

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