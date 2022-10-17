وكالة الرأي الفلسطينية رئيس سلطة الأراضي يناقش تطورات العمل وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تبحث مع هيئة البترول خطة معايرة مضخات الوقود بمعبر رفح وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تنفذ أعمال تدعيم لبرج فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تناقش مشروع تحسين إدارة مصادر الإيرادات الذاتية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية المغراقة تستقبل وفداً من إدارة الرقابة بالحكم المحلي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تشرع بإنشاء حديقة ومرافق رياضية في المتنزه وكالة الرأي الفلسطينية بلدية المغراقة تناقش الاثار الاجتماعية والبيئية لشارع الكوثر وكالة الرأي الفلسطينية النائب أبو راس يثمن دور لجان الأحياء الشعبية لتحقيق الخدمة للمواطنين وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يؤكد على دعم النيابة المستمر لمؤسسات القطاع الخاص وكالة الرأي الفلسطينية حماس ترفض إقرار الاحتلال بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس
أخبار » الأخبار الحكومية

خلال الاجتماع الدوري للمدراء العامون

رئيس سلطة الأراضي يناقش تطورات العمل

17 تشرين أول / أكتوبر 2022 03:17

غزة- الرأي

بحث رئيس سلطة الأراضي المستشار د. عماد الباز تطورات خلال الاجتماع الدوري للمدراء العامون ومدراء الوحدات المساندة، سير العمل داخل هذه الإدارات المختلفة والإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية والمعيقات التي تواجه هذه الإدارات في انجاز المهام وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأشاد د. الباز بتطور العمل في الإدارة العامة للمساحة مؤكداً على أهمية عقد دورات تدريبية للموظفين والمساحين المختصين لصقل مهاراتهم واكسابهم خبرات أوسع في مجال عملهم مشيراً إلى أن سلطة الأراضي تسعى إلى توفير أجهزة مساحية متطورة للمساهمة في تحسين وتسريع الخدمات المقدمة للجمهور.

كما تناول الاجتماع الإنجازات التي حققتها وحدة الشئون القانونية خلال الفترة الماضية في متابعة القضايا مع الجهات ذات الاختصاص وتطوير الأنظمة والإجراءات الإدارية في متابعة الملفات القانونية وملاحقة المتعدين على الأراضي الحكومية مشددا على أهمية التعامل مع المتعدين حسب المقتضي القانوني موضحاً أن التقادم على الأرض لا يعطي حق التملك.

إلى ذلك ناقش رئيس سلطة الأراضي مع المجتمعين سير المرحلة الثانية من مشروع التسوية الشاملة للأراضي غير المسجلة في قطاع غزة والتسهيلات والامتيازات التي يمكن منحها للمواطنين لتثبيت ملكياتهم وتسجيلها وفقا للمشروع.

وقد تطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا والمواضيع المهمة كتحسين البيئة المكانية لسلطة الأراضي وتطوير أنظمة الحاسوب المعمول بها وتزويد سلطة الأراضي بعدد من الموظفين الجدد حسب التخصصات التي يتطلبها عمل كل إدارة من أجل تجويد الخدمات المقدمة للجمهور في ظل الضغط الكبير الذي يواجهه موظفو سلطة الأراضي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟