رئيس سلطة الأراضي يناقش تطورات العمل

غزة- الرأي

بحث رئيس سلطة الأراضي المستشار د. عماد الباز تطورات خلال الاجتماع الدوري للمدراء العامون ومدراء الوحدات المساندة، سير العمل داخل هذه الإدارات المختلفة والإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية والمعيقات التي تواجه هذه الإدارات في انجاز المهام وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأشاد د. الباز بتطور العمل في الإدارة العامة للمساحة مؤكداً على أهمية عقد دورات تدريبية للموظفين والمساحين المختصين لصقل مهاراتهم واكسابهم خبرات أوسع في مجال عملهم مشيراً إلى أن سلطة الأراضي تسعى إلى توفير أجهزة مساحية متطورة للمساهمة في تحسين وتسريع الخدمات المقدمة للجمهور.

كما تناول الاجتماع الإنجازات التي حققتها وحدة الشئون القانونية خلال الفترة الماضية في متابعة القضايا مع الجهات ذات الاختصاص وتطوير الأنظمة والإجراءات الإدارية في متابعة الملفات القانونية وملاحقة المتعدين على الأراضي الحكومية مشددا على أهمية التعامل مع المتعدين حسب المقتضي القانوني موضحاً أن التقادم على الأرض لا يعطي حق التملك.

إلى ذلك ناقش رئيس سلطة الأراضي مع المجتمعين سير المرحلة الثانية من مشروع التسوية الشاملة للأراضي غير المسجلة في قطاع غزة والتسهيلات والامتيازات التي يمكن منحها للمواطنين لتثبيت ملكياتهم وتسجيلها وفقا للمشروع.

وقد تطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا والمواضيع المهمة كتحسين البيئة المكانية لسلطة الأراضي وتطوير أنظمة الحاسوب المعمول بها وتزويد سلطة الأراضي بعدد من الموظفين الجدد حسب التخصصات التي يتطلبها عمل كل إدارة من أجل تجويد الخدمات المقدمة للجمهور في ظل الضغط الكبير الذي يواجهه موظفو سلطة الأراضي.