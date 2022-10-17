بلدية المغراقة توقع عقد اتفاق شراكة مع جامعة الإسراء

الوسطى- الرأي

وقع رئيس بلدية المغراقة أ. نضال أبو كميل على عقد اتفاق وشراكة مع جامعة الإسراء للتعاون مشترك بين الطرفين بما يضمن التواصل المستمر وتعزيز العمل بين البلدية والجامعة.

فيما كان في استقباله رئيس جامعة الإسراء أ. د. عبد الخالق الفـرا ونائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية د. أحمد الحساينة و أ. د. حجازي القرشلي المستشار القانوني للجامعة، فيما كان بجانب رئيس البلدية عضو المجلس البلدي أ. محمد أبو هويشل و أ. محمد الخرطي رئيس قسم و أ. أحمد بدير المستشار القانوني للبلدية.

فيما رحب رئيس الجامعة د. الفرا بالوفد الزائر وأكد على أهمية عقد الشراكات بين البلديات والجامعات في سبيل تعزيز المسيرة التعليمية وتحسين الواقع البيئي والمجتمعي.

في سياق اللقاء ناقش الطرفان سُبل التعاون المثمر بين الطرفين، ودعم أطر التفاهم المشترك وتعزيز العلاقات بما يخدم الطلبة والمجتمع.

وعقب هذا اللقاء، زار وفد من الجامعة البلدية للتعرف على أقسامها والخدمات التي تقدمها

واتفق الطرفان توفير منحة رئيس البلدية بعدد 3 منح سنوية يتم ترشيح الطلبة الراغبين بالالتحاق في كليات الدراسة في الجامعة من قٍبل البلدية تتم عبر ألية تحددها البلدية للإعلان عن المنح بمواصفات معينة وتتم عبر قرعةٍ بين الطلبة المرشحين للاستفادة من تلك المنح.