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ضمن حملة غرس وتعزيز القيم

مدرسة مصطفى حافظ للبنات تنفذ قيمة التضامن مع الاسرى

17 تشرين أول / أكتوبر 2022 03:36

نفذت مدرسة مصطفى حافظ الأساسية للبنات قيمة التضامن مع الأسرى وقضيتهم، ويأتي تنفيذ الفعالية بالتزامن مع الشروع بتنفيذ نشاطات وفعاليات مدرسية تُركز على غرس قيمة "التضامن مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال".

وتتضمن الفعاليات تفعيل الإذاعة المدرسية وتصميم البوسترات والمطويات وعقد ندوات ومسابقات واستضافة أسرى محررين.

وفي كلمة توضح معاناة الأسرى داخل السجون أكد أ. حمدي الدلو أن الاسير يعيش حالة عزلة تامة عن ممارسته طقوسه اليومية، اضافة إلى الوضع الصحي المأساوي الذي يعيشه الأسير داخل السجون؛ فهم يتعرضون إلى أساليب تعذيب جسدي ونفسي وحشية ممنهجة، تؤذي وتضعف أجساد الكثيرين منهم.

بدورها رحبت أ. مجدولين زقوت بوفد المديرية مؤكدة على أهمية توعية الجيل بقضية الاسرى وتوضيح لماذا هم بالأسر أصبحوا.

مثمنةً في الوقت ذاته دور الاسرى الأبطال خلف سجون المحتل في مقارعته بمعركة الأمعاء الخاوية والعديد من المعارك الذي يسجل فيها الأسير الفلسطيني انتصارا كبيراً على السجان.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن برنامج غرس وتعزيز القيم لدى طلبة المدارس والذي تُطلقه الوزارة ويستمر طيلة العام الدراسي الحالي، وفق خطة الإدارة العامة للأنشطة الطلابية في وزارة التربية والتعليم.

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