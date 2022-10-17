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وزارة الأسرى والمحررين تعقد اجتماعًا مع جمعية وفاء الأحرار

17 تشرين أول / أكتوبر 2022 05:10

عقدت وزارة الأسرى والمحررين صباح اليوم الإثنين اجتماعها الثاني مع جمعية وفاء الأحرار لمناقشة عدد من الأنشطة الخاصة بالذكرى الحادية عشر لصفقة وفاء الأحرار

وأوضح أ. صابر أبو كرش مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة الأسرى أن هذا اللقاء يأتي في إطار سعي الوزارة لإحياء الذكرى الحادية عشر لصفقة وفاء الأحرار التي تصادف الثامن عشر من أكتوبر.

وأضاف أبو كرش أنه سيتم تنظيم زيارة وفاء وتقدير لمنزل القائد الشهيد أحمد الجعبري مهندس صفقة وفاء الأحرار برفقة جمعية وفاء الأحرار ورئاسة ونواب المجلس التشريعي، كما سيتم تنظيم حفل ترفيهي مشترك لأبناء الأسرى المحررين في الصفقة.

وأكد أبو كرش على سعي وزارة الأسرى لتعليق الشراكة والتعاون مع كافة المؤسسات والجمعيات الأهلية والمجتمعية لتشكيل حاضنة شعبية ورسمية لقضية الأسرى.

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