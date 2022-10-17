"مراقب عام الداخلية" يلتقي ممثلي المؤسسات والمراكز الحقوقية

غزة- الرأي:

التقى المراقب العام لوزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ماهر بنات، في مكتبه صباح الإثنين، عدداً من ممثلي المؤسسات والمراكز الحقوقية العاملة في قطاع غزة.

وضم وفد المؤسسات الحقوقية كلاً من: أ. جميل سرحان نائب مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وأ. بكر التركماني المحامي بالهيئة، وأ. سمير المناعمة وأ. ميرفت النحال من مركز "الميزان"، وأ. يامن الديراوي من مركز "حماية".

كما ضم الوفد أ. إياد العلمي وأ. أحلام الأقرع وأ. محمد بسيسو وأ. محمد العلمي من المركز الفلسطيني، إلى جانب أ. محمد أبو رحمة من مؤسسة "الحق"، وأ. علاء السكافي من مؤسسة الضمير، في حين حضر من مكتب المراقب العام مساعده للشؤون الرقابية العقيد صالح أبو عودة، ومدير وحدة حقوق الإنسان بالمكتب، المقدم بشير جابر.

بدوره، رحب اللواء بنات بالحضور، مؤكداً على اهتمام وزارة الداخلية والأمن الوطني باستمرار التواصل وتوثيق الصلة والتعاون مع جميع المراكز الحقوقية العاملة في غزة.

وأكد اللواء بنات أن العلاقة بين مكتب المراقب العام والمراكز الحقوقية العاملة في غزة "مميزة"، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار التزام الوزارة وأجهزتها بالقانون والنظام، وخدمة المواطنين بأفضل صورة.

وقال اللواء بنات: "نسعد بهذا اللقاء الذي ينعقد بشكل دوري؛ بهدف التشاور وتبادل الآراء والاستماع لملاحظات المراكز الحقوقية حول عمل الوزارة وأجهزتها، من خلال جولاتهم الدورية على مقار ومراكز تقديم الخدمة للمواطنين".

ولفت إلى أن مكتب المراقب العام يعمل بشكل مستمر على تطوير العمل الرقابي داخل الوزارة وأجهزتها، وتعزيز التواصل مع المؤسسات الحقوقية، في سبيل ضمان إنفاذ القانون وعدم تجاوزه، وإحقاق الحقوق للمواطنين.

وتضمن اللقاء الاستماع لملاحظات ممثلي المؤسسات الحقوقية، ومداخلاتهم حول عمل وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية والشرطية، وجرى النقاش بشأنها، حيث أكد المراقب العام على متابعة ما تم طرحه وحل أية إشكاليات بما يحقق الصالح العام.