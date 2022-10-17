بلدية النصيرات تبدأ بتعبيد شارع رقم 11 بقيمة 767 ألف دولار

الوسطى- الرأي

بدأت بلدية النصيرات وسط قطاع غزة، بتعبيد شارع رقم 11 الممول من لجنة متابعة العمل الحكومي، بقيمة 767 ألف دولار.

ويتراوح عرض الشارع بين 14-16 متراً، ويصل طوله إلى حوالي 1200 متر، ويعتبر أحد الشوارع الحيوية والهامة التي يتم العمل على تطويرها، وذلك لوجود العديد من المؤسسات الخدماتية والتعليمية المرتبطة به، كما أنه سيساهم في التخفيف من الازدحام المروري الذي يعاني منه شارع النصيرات الرئيس وشوارع حيوية أخرى.

وتوجه رئيس بلدية النصيرات إياد مغاري بالشكر الجزيل إلى لجنة متابعة العمل الحكومي برئاسة أ. عصام الدعليس ونائبه م. أبو هاشم الفرا، ووكيل وزارة الحكم المحلي م. سمير مطير، ووكيل وزارة الأشغال م. ناجي سرحان، على تعاونهم الكبير والبنّاء ومساهمتهم في تطوير هذا الشارع وتحقيق الإنجاز.

الجدير بالذكر أن شارع 11 يصل وسط النصيرات بشرقها وغربها، وتمتد أعمال التطوير فيه من منطقة "ظهرة أم نورة" وصولا إلى شارع صلاح الدين شرقا مرورا بشارع العشرين.

وتشمل أعمال التطوير، تعبيد الشارع المتفرع منه والذي يربط المنطقة مع شارع الزهور بمنطقة مخيم 1 شمالا، بما يساهم في التخفيف من الازدحام المروري في المنطقة.