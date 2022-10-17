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قاسم: حماس تبذل جهدًا على مدار الساعة لتحرير الأسرى

17 تشرين أول / أكتوبر 2022 07:51

غزة- الرأي:

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية " حماس " أن قضية الأسرى على رأس سلم أولويات الحركة، مشددًا على أن حماس تبذل جهدًا على مدار الساعة من أجل تحريرهم من قيد السجان.

وقال قاسم خلال حديثه عبر إذاعة صوت الأقصى بمناسبة ذكرى صفقة وفاء الأحرار: إن الصفقة كانت من أهم إنجازات الفعل المقاوم على أرض فلسطين، ومثّلت انتصارًا واضحًا على الاحتلال، مؤكدًا أنها أثبتت أن العقل الأمني والاستخباري لكتائب القسام قادر على هزيمة مجموع الأجهزة الأمنية الصهيونية.

ولفت إلى أن قضية الأسرى هي قضية مركزية، مبينًا أن حماس والقسام على العهد والوعد في العمل على الإفراج عن الأسرى.
وأوضح أن الحركة عملت منذ انطلاقاتها من أجل كسر القيد، مشيرًا إلى أن هناك 15 عملية أسر لجنود الاحتلال قبل صفقة الأحرار.

وأكد قاسم أن شعبنا قادر على تحقيق الانتصارات كما حدث في صفقة وفاء الأحرار، عبر إسناده لخيار المقاومة والتفافه حول قضية الأسرى، باعثًا بالتحية للأسرى الأبطال الذين يسطّرون أروع ملاحم الصمود والثبات في أسرهم.

وحول الحديث عن صفقة تبادل جديدة، شدد الناطق باسم الحركة على أن حماس مصرة أن تكون الصفقة مشرفة وتلبي شروط المقاومة، مؤكدًا أن الاحتلال لن يستطيع أن يبتزنا، فالأسرى مقابلهم أسرى، ولا خيار أمام حكومة الاحتلال إلا الاستجابة لمطالب القسام.

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