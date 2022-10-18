الترتيب النهائي لجائزة الكرة الذهبية لعام 2022

توج مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما بالنسخة الـ66 لجائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى في مسيرته، وذلك خلال حفل أقامته مجلة "فرانس فوتبول" في باريس اليوم الاثنين.

وتفوق بنزيما على مهاجم ليفربول السابق والحالي لبايرن ميونخ، السنغالي ساديو ماني، الذي حل وصيفا.



واحتل البلجيكي كيفن دي بروين المركز الثالث، متبوعا بالمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وجاء نجم نادي ليفربول، المصري محمد صلاح في المركز الخامس.

وفي ما يلي الترتيب النهائي لجائزة الكرة الذهبية لموسم 2021-2022:

1- كريم بنزيما (ريال مدريد)

2- ساديو ماني (ليفربول بايرن ميونخ)

3- كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)

4- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ برشلونة)

5- محمد صلاح (ليفربول)

6- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

7- كورتوا (ريال مدريد)

8 - فينسيوس جونيور (ريال مدريد)

9 - لوكا مودريتش (ريال مدريد)

10- إيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموندمانشستر سيتي)

11 ـ سون هيونغ مين (توتنهام)

12- رياض محرز (مانشستر سيتي)

16- فيرجل فان دايك (ليفربول)

17- لويس دياز (ليفربول)

17 - دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس)

17- كاسيميرو (مانشستر يونايتد)

20- كريستيانو رونالدو

21- هاري كين (توتنهام)

22- فيل فودين (مانشستر سيتي)

22 - ألكسندر أرنولد (ليفربول)

22- برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)

25- داروين نونيز (ليفربول)

25- كريستوفر نيكونكو (لاييزغ)

25- جواو كانسيلو (مانشستر سيتي)

25- أنطونيو روديغر (تشيلسي)

25- مايك ماينان (ميلان)

25- كيميتش (بايرن ميونيخ)

المصدر: "فرانس فوتبول"