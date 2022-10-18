بعثة فلسطين تصل انطاليا التركية للمشاركة ببطولة العالم لمصارعة الذراعين

موفد وكالة بال سبورت/ أكد رئيس الاتحاد الفلسطيني لمصارعة الذراعين فارس حجازي وصول كافة اعضاء البعثة الفلسطينية للمشاركة ببطولة العالم لمصارعة الذراعين في مدينة انطاليا التركية، ولاول مرة تشارك فلسطين ببعثة واحدة من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وفور وصول الابطال المشاركين دخلوا فورا معسكرا تدريبيا مكثفا استعدادا للنزالات، سيما وان فعاليات البطولة الرسمية انطلقت اليوم الاثنين وتتواصل على مدار خمسة ايام متتالية.

أداري البعثة الرياضي ناصر قوس أكد لشبكة بال سبورت ، ان وفد الاتحاد برئاسة فارس حجازي سيعقد عدة لقاءات مع رئيس الاتحاد الدولي والعربي والتركي بغية ابرام اتفاقات تعاون مشتركة وتبادل رياضي يعود بالفائدة على رياضة مصارعة الذراعين في كافة محافظات الوطن الفلسطيني والشتات.

فيما وجه فارس حجازي الشكر الكبير لرئيس اللجنة الاولمبية الفلسطينية الفريق جبريل الرجوب والامين العام اللواء عبد المجيد حجة وكادر اللجنة الاولمبية، على دعمهم المتواصل للاتحاد ورعايتهم هذه المشاركة وتذليل كافة الصعوبات.

وتضم البعثة الفلسطينية كل من: فارس حجازي- رئيسا للبعثة، مدرب البعثة- المدرب الدولي آفرام زنبيل، والأداريين: ناصر قوس ، واللاعبين: ديب علي حسين، محمد ابو راس، ليث شحادة، حسن كحيل، محمد الدجني ومحمد عوض، فيما سيشارك البطل الدولي والمدير الفني للمنتخب افرام زنبيل ضمن الرواد "ممن هم فوق الخمسين عاما".