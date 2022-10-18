وزارة الاسرى تطالب بالتدخل العاجل للافراج عن الاسرى

غزة-الرأي

طالبت وزارة الاسرى والمحررين ، الكل الفلسطيني والجهات الدولية بضرورة التدخل العاجل لانقاذ الاسرى من سجون المحتل ، في ظل الظروف الصعبة والاهمال الطبي المتعمد بحقهم ، وما ينتج عنه ، لافتا أن قرابة الاف اسير واسيرة تنسموا عبق الحرية ،في مثل هذه اليوم ضمن صفقة مشرفه للمقاومة عرفت بصفقة وفاء الاحرار .

وأكدت الوزارة في الذكرى الحادية عشر لصفقة وفاء الأحرار التي أنجزتها المقاومة الفلسطينية في عرس فلسطيني بهيج، أن الصفقة كانت ثمرة لتضحيات جسيمة ودماء زكية طاهرة سالت على أرض فلسطين الحبيبة، متمثلة بعملية الوهم المتبدد البطولية وحروب طاحنة على قطاع غزة قدم فيها شعبنا صورة مشرقة في الصبر والتحدي.



واوضحت الوزارة أن مقاومتنا اثبتت للعالم أجمع في عملية أمنية معقدة لما يقارب من ستة أعوام ﻹخفاء الجندي الأسير في ظل ظروف قاسية ومعقدة، انتهت بفرض المقاومة إرادتها وشروطها على الاحتلال وأجبرته على التسليم بمطالبها والإفراج عن الأسرى الأبطال .



وبينت اننا نعيش في الذكرى الحاديه عشر للصفقة المشرفة ،في الوقت الذي يخوض فيه شعبنا معركته على كل الجبهات، ويستمر في شق طريقه نحو الحرية والتحرير، مبرقه بالتحية لأسرانا البواسل خلف القضبان، وأسيراتنا الماجدات، مؤكده لهم أن حريتهم تستحق منا أن نقدم الغالي والنفيس وأن نضحي بكل ما نملك من أجل أن نراهم أحرارًا أعزاء بين أهلهم وذويهم.

