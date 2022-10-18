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العمل التعاوني تنظم لقاءً إرشاديا للراغبين بتسجيل جمعية تعاونية للخدمات السياحية

18 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:45

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غزة-الراي 
نظمت هيئة العمل التعاوني ممثلة علاء الميناوي والأستاذ فادي الشلتوني، لقاءً إرشادياً لعدد من الأشخاص الراغبين بتسجيل جمعية تعاونية جديدة للخدمات السياحية.


وقام موظفو الهيئة بتقديم شرح مفصل عن طرق وإجراءات تسجيل الجمعيات التعاونية، وبعض مواد النظام الداخلي وقانون التعاون، والتعريف بالعمل التعاوني وأهميته في المجتمع.


وتعتبر الجمعية في حال استكمال إجراءات التسجيل الأولي من نوعها في قطاع غزة، حيث تخدم شريحة واسعة من رجال الأعمال وأصحاب الفنادق والمطاعم والمنشآت السياحية الأخرى.


وتشجع هيئة العمل التعاوني إنشاء الجمعيات التعاونية لا سيما بأنواعٍ واهتماماتٍ جديدة، وذلك من خلال نشر الفكر التعاوني بين كافة فئات المجتمع.
 

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