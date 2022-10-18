وكالة الرأي الفلسطينية " العدل" تندد بجريمة حصار نابلس داعية لوقف سياسة العقاب الجماعي وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تُوقف مواطناً لقيامه بصناعة عسل مغشوش وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تترأس اجتماع مناقشة الدليل الإجرائي للعمل عن بعد وكالة الرأي الفلسطينية العمل بالشمال تُنجز مخالصة عمالية جديدة بقيمة 5100 شيكل وكالة الرأي الفلسطينية "العمل بغزة" تُنهي 3 مخالصات عمالية بقيمة 47870 شيكل وكالة الرأي الفلسطينية المدهون يناقش العمل الإداري مع قضاة محكمة صلح غزة وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 5 إصابات في 10 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية العمل التعاوني تنظم لقاءً إرشاديا للراغبين بتسجيل جمعية تعاونية للخدمات السياحية وكالة الرأي الفلسطينية تفتيش الوسطى يواصل جولاته على المنشآت الصناعية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاسرى تطالب بالتدخل العاجل للافراج عن الاسرى
أخبار » الأخبار الحكومية

" العدل" تندد بجريمة حصار نابلس داعية لوقف سياسة العقاب الجماعي

18 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:12

111
111

غزة-الرأي
نددت وزارة العدل بالحصار الإسرائيلي الذي تفرضه قوات الاحتلال على مدينة نابلس منذ أسبوع كامل، معتبرة أنه جريمة ضد الإنسانية ويمارسها الاحتلال بشكل متتالي ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية.


ويأتي هذا الحصار بعد حصار آخر فرضه الاحتلال على مخيم شعفاط للاجئين وبلدة عناتا في القدس المحتلة، طال كافة مكونات الشعب الفلسطيني وحرمهم من ممارسة أبسط حقوقهم كما عرض حياة الآلاف منهم للخطر خاصة أن من بينهم مرضى بأمراض مزمنة، وحرم الطلاب من الوصول إلى مقاعدهم الدراسية كما اوقف مسيرة الحياة اليومية للمواطنين الفلسطينيين.


ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية الفاعلة لممارسة الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار المضروب على نابلس مشددة على ضرورة قيام المؤسسات الحقوقية الدولية بمسؤولياتها وفضح هذا الإجرام الممنهج، والضغط على الاحتلال لوقف حصاره.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى والكلية تفتتحان مختبر الطفولة المبكرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟