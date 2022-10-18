" العدل" تندد بجريمة حصار نابلس داعية لوقف سياسة العقاب الجماعي

غزة-الرأي

نددت وزارة العدل بالحصار الإسرائيلي الذي تفرضه قوات الاحتلال على مدينة نابلس منذ أسبوع كامل، معتبرة أنه جريمة ضد الإنسانية ويمارسها الاحتلال بشكل متتالي ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية.



ويأتي هذا الحصار بعد حصار آخر فرضه الاحتلال على مخيم شعفاط للاجئين وبلدة عناتا في القدس المحتلة، طال كافة مكونات الشعب الفلسطيني وحرمهم من ممارسة أبسط حقوقهم كما عرض حياة الآلاف منهم للخطر خاصة أن من بينهم مرضى بأمراض مزمنة، وحرم الطلاب من الوصول إلى مقاعدهم الدراسية كما اوقف مسيرة الحياة اليومية للمواطنين الفلسطينيين.



ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية الفاعلة لممارسة الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار المضروب على نابلس مشددة على ضرورة قيام المؤسسات الحقوقية الدولية بمسؤولياتها وفضح هذا الإجرام الممنهج، والضغط على الاحتلال لوقف حصاره.

