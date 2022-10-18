النائب العام يشيد بجهود المالية بتعزيز التشبيك وتطوير المنظومة الحكومية

غزة-الرأي

أشاد النائب العام المستشار د. محمد النحال، بحرص وزارة المالية على تعزيز التشبيك المؤسسي وتطوير المنظومة الحكومية، رغم الواقع المالي الصعب الذي يعيشه قطاعنا المحاصَر، مؤكداً حرص النيابة العامة للتعاون مع وزارة المالية وإسنادها قانونياً؛ لحفظ الحقوق، وترسيخ العدالة.



جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه، وكيل وزارة المالية أ. عوني الباشا، برفقة مدير عام الموازنة بوزارة المالية أ. إياد بكرون، بحضور رئيس ديوان النائب العام المستشار حسني الهباش، مؤكداً على أهمية العلاقة التكاملية بين النيابة العامة ووزارة المالية وجميع مكونات المنظومة الحكومية؛ لما لها من أثر إيجابي على التطور المستمر في الخدمات المقدمة للمواطنين.

