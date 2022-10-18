بلدية غزة تواصل جهودها في تعزيز المشهد الثقافي

غزة-الراي

تبنى المقهى الثقافي في مركز رشاد الشوا الثقافي التابع لــبلدية غزة فعاليات ثقافية ضمن جهود البلدية في تعزيز المشهد الثقافي في المدينة وتفعيل المراكز الثقافية والمجتمعية.



وذكر مدير عام الشؤون الثقافية والمراكز في البلدية م عماد صيام، أن البلدية شرعت بسلسلة أنشطة وفعاليات لتفعيل المقهى الثقافي استعداداً لافتتاحه أمام الجمهور.



وأوضح صيام أن المقهى احتضن ندوة بعنوان "الأصول المعرفية في تلقي الشعر المعاصر" والتي نفذت بالتعاون بين البلدية والمركز القومي للبحوث، وكذلك احتضن لقاء شعريًا بعنوان (من معين الحرف) بالتعاون مع مؤسسة أفواج الثقافية ، مؤكدا أن المقهى سيواصل أنشطته لإثراء المشهد الثقافي في غزة.

