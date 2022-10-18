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"الشباب والثقافة" تنفذ زيارات ميدانية على عدد من المشاريع الريادية

18 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:21

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غزة-الرأي
نفذت الهيئة العامة للشباب والثقافة - صندوق دعم الشباب الفلسطيني، زيارات ميدانية على المشاريع المستفيدة من النسخة الأولى والثانية من برنامج تمويل المشاريع الشبابية الريادية "دلني على السوق"، والمنفذة بتمويل من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا.


وضم الوفد الزائر، مدير صندوق دعم الشباب الفلسطيني الأستاذ علاء الباز، ومدير العلاقات العامة والمشاريع المهندس رائد عوض، ومدير البرامج في جمعية أحباء غزة ماليزيا الأستاذ علاء منصور، حيث تم زيارة مشاريع في محافظة غزة والمحافظة الوسطى وهي مركز تدريب للخط العربي، ومشروع إنتاج حيواني، ومشروع صالون تجميل، ومشروع تصنيع مشغولات خشبية وأكسسوارات.


 وأشاد الباز بالمشاريع وقدرتها على الاستدامة والاستمرار ومواصلة الانتاج، وتوفير مصدر دخل للمستفيدين، مؤكدًا أن الصندوق يشجع على تنفيذ المشاريع الريادية ودعمها بإعتبارها فرصة مميزة تتلاءم مع الواقع الصعب في محافظات غزة وانحسار فرص العمل.


يذكر أنه تم من خلال النسخة الأولى لبرنامج دلني على الصندوق تمويل تنفيذ (14) مشروعًا رياديًا بقيمة إجمالية تبلغ (55) ألف دولار، في مجالات التكنولوجيا والتعليم والتجارة والزراعة والحرف، وتم من خلال النسخة الثانية تمويل تنفيذ (30) مشروعًا بقيمة (85) ألف دولار.
 

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