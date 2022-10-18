"الشباب والثقافة" تفتتح برنامجًا تدريبيًا للأطفال في الريادة

غزة-الرأي

افتتحت الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، البرنامج التدريبي "الريادي الصغير" والذي تسعى من خلاله إلى اكساب عدد من الأطفال مجموعة من المهارات تساهم في دخولهم عالم الابتكار وتحويلهم إلى أشخاص فاعلين في المجتمع.



وأوضح المدير العام للطفولة والطلائع في الهيئة الأستاذ عصام الهبيل أن البرنامج التدريبي يستهدف عدد من الأطفال المبدعين وأصحاب المواهب، المميزين في تحصيلهم العلمي ضمن الفئة العمرية 11-14 عام، وذلك ضمن رؤية الهيئة للاهتمام بالأجيال الناشئة ونشر ثقافة الريادة في المجتمع الفلسطيني.



وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تأهيل الأطفال المستهدفين في عدة جوانب أهمها التفكير الإبداعي وسُبل توجيه طاقاتهم واستثمارها بالشكل الأمثل، وتنمية وعيهم بثقافة الريادة ومهارات الفهم والتحليل والتركيب والتقييم، وإعدادهم معرفيًا لإدارة شؤونهم الشخصية والمالية.



وبيَّن أن البرنامج سيتم تنفيذه في مدرسة الحياة الخاصة، بالتعاون مع جمعية المدارس الخاصة ورعاية الطفولة، وسيتم تدريب 40 طفل من كلا الجنسين على يد المدربة رزان السعافين، بواقع 12 ساعة تدريبية.

