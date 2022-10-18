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الزراعة تكرم المشاركين في عدة دورات تدريبية

18 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:51

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غزة-الرأي
كرمت دائرة التدريب بوزارة الزراعة الفلسطينية، المشاركين في دورات "تربية الدجاج اللاحم ، وتصنيع الأعلاف، والتغذية"


وشهد الحفل تكريم المدربين والمتدربين، بحضور ومشاركة وكيل وزراة الزراعة د. أيمن اليازوري ، ومدير عام الإرشاد وخدمات المزراعين م. ناصر ديب، ومدير دائرة التدريب أ. سامي النخالة.


من جانبه، اكد  اليازوري على أهمية مواصلة التدريب ونقل الخبرات لتشمل اكبر عدد من الموظفين والمهتمين، موضحا ،أن الوزارة ستواصل دعم الدورات بمختلف مجالات القطاع الزراعي وتعزيز الإستفادة منها.


وأكد وكيل الوزارة بأن وزارته قطعت شوطاً كبيراً في مجالات تنمية وتطوير قطاعي الثروة الحيوانية والدواجن.


وأُختتم الإحتفال بتسليم شهادات للمشاركين في الدورات من مدربين ومتدربين.
 

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