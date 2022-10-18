وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تكرم المشاركين في عدة دورات تدريبية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تختتم مشروع افتكاك الشهادات الجامعية مقابل العمل وكالة الرأي الفلسطينية "ثمن الحقيقة" سموم يمررها الاحتلال عبر نوافذ الإعلام الدولي وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني بالشمال يفتتح دورة توعوية للمراكز الشبابية وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تفتتح برنامجًا تدريبيًا للأطفال في الريادة وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تنفذ زيارات ميدانية على عدد من المشاريع الريادية وكالة الرأي الفلسطينية الشباب والثقافة تفتتح دورة توعوية لمنتسبي المراكز الثقافية وكالة الرأي الفلسطينية محكمة الاحتلال ترفض منع استخدام أراض يطا لأغراض عسكرية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تواصل جهودها في تعزيز المشهد الثقافي
أخبار » الأخبار الحكومية

"الاقتصاد": استيراد 2538 شاحنة محملة بالبضائع خلال الأسبوع الماضي

18 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:59

111
111

غزةالرأي
اكدت وزارة الاقتصاد الوطني إنه تم استيراد 2538 شاحنة محملة بالسلع والبضائع خلال أسبوع عبر معبري كرم أبو سالم ورفح التجاري.


وأشار التقرير الذى أصدرته الإدارة العامة للتجارة والمعابر بالوزارة حول حركة المعابر خلال الاسبوع الماضي، الى أنه تم استيراد 1383 عبر معبر كرم أبو سالم ، و1155 شاحنة عبر معبر رفح التجاري محملة بالمواد الغذائية والانشائية والمحروقات.


وبين التقرير انه تم تصدير 94 شاحنة محملة بحديد الخردة والأسماك والاثاث والخضار.


وذكر التقرير أن عدد أيام العمل في معبر كرم أبو سالم خلال الأسبوع بلغ 3 يوم، وأيام الاغلاق 4 أيام، بينما بلغ عدد أيام العمل في معبر رفح التجاري 3 يوم والاغلاق 4 يوم.


وعلى صعيد معبر بيت حانون، تم ادخال 60449 جرام من الذهب والمجوهرات، وتصدير 496 جرام.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى والكلية تفتتحان مختبر الطفولة المبكرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟