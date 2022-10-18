"الاقتصاد": استيراد 2538 شاحنة محملة بالبضائع خلال الأسبوع الماضي

غزة – الرأي

اكدت وزارة الاقتصاد الوطني إنه تم استيراد 2538 شاحنة محملة بالسلع والبضائع خلال أسبوع عبر معبري كرم أبو سالم ورفح التجاري.



وأشار التقرير الذى أصدرته الإدارة العامة للتجارة والمعابر بالوزارة حول حركة المعابر خلال الاسبوع الماضي، الى أنه تم استيراد 1383 عبر معبر كرم أبو سالم ، و1155 شاحنة عبر معبر رفح التجاري محملة بالمواد الغذائية والانشائية والمحروقات.



وبين التقرير انه تم تصدير 94 شاحنة محملة بحديد الخردة والأسماك والاثاث والخضار.



وذكر التقرير أن عدد أيام العمل في معبر كرم أبو سالم خلال الأسبوع بلغ 3 يوم، وأيام الاغلاق 4 أيام، بينما بلغ عدد أيام العمل في معبر رفح التجاري 3 يوم والاغلاق 4 يوم.



وعلى صعيد معبر بيت حانون، تم ادخال 60449 جرام من الذهب والمجوهرات، وتصدير 496 جرام.

