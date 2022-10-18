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طواقم طبية بالمستشفى الأندونيسي تنشر بحثا علميا في مجلة دولية

18 تشرين أول / أكتوبر 2022 02:10

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غزة-الرأي
تمكن طاقما طبيا ضم كلا من الدكتور الصيدلي هاشم منصور رئيس قسم الصيدلة السريرية و د.رأفت لبد رئيس أقسام الباطنة في مستشفى الأندونيسي سابقا، و الحكيم حسن عبيد مشرف التمريض من نشر بحث علمي في مجلة (the (Lanst وهى مجلة علمية على مستوى العالم و التي تعد من أكثر المجلات تأثيراً على المجتمع الطبي العالمي.


وأكد د.هاشم منصور على أهمية هذا البحث كونه يعد على مستوى علاج مرضى الرجفان الأذيني بواسطة استخدام مميع الدم الكومادين (الوارفارين) و قياس مدى التزام المرضى باستخدامه و نسبة المرضى الذين يحققون درجة السيولة المطلوبة لحمايتهم من الجلطات الدماغية و كانت النتائج مبهرة و التي ستؤثر على منظور التعامل مع هذه الحالات.


و أثنى مدير المستشفى الاندونيسي د.شوقي سالم على جهود الباحثين الباحثين و ضرورة الاستمرار في العملية العلمية البحثية .
 

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