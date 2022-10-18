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وكيل وزارة الاتصالات ومدير عام الشرطة يبحثان سبل التعاون المشترك

18 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:21

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

غزة - الرأي

التقى وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات م. سهيل مدوخ، اليوم الثلاثاء، مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في إطار خدمة المواطنين.

وقدم م. سهيل مدوخ شكره لقيادة الشرطة على جهودهم التي بذلوها وما زالوا في حماية وتأمين الوزارة ومكاتب البريد على مدار سنوات والعمل على تأمين وحماية الأموال.

وبحث الطرفان سبل التعاون المشترك وسبل تطوير آليات العمل من أجل تحقيق جودة الخدمات على الشكل الأمثل.

وفي ختام اللقاء، تم تكريم الإدارات العامة العاملة في جهاز الشرطة الفلسطينية على جهودها المستمرة في القيام بواجبهم في خدمة الوزارة وأبناء شعبنا.

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