كشف تنسيقات السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الخميس (20 أكتوبر).
ودعت الهيئة الواردة أسمائهم في الكشف بالتواجد الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.
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19 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:19
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