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كشف تنسيقات السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

19 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:19

بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة
بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة

فلسطين المحتلة - الرأي

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الخميس (20 أكتوبر).

ودعت الهيئة الواردة أسمائهم في الكشف بالتواجد الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

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