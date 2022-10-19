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العدل: وحدة تطوير الأداء المؤسسي تختتم دورات تدريبية لموظفيها

19 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:19

العدل: وحدة تطوير الأداء المؤسسي تختتم دورات تدريبية لموظفيها
العدل: وحدة تطوير الأداء المؤسسي تختتم دورات تدريبية لموظفيها

غزة- الرأي
اختتمت دائرة التخطيط والتطوير بوحدة تطوير الأداء المؤسسي بوزارة العدل سلسلة من الدورات التدريبية لموظفي الوزارة وذلك ضمن المهام الهادفة لتطوير وتعزيز قدرات الموظفين، وتحقيق أهداف الوزارة.

وقام مدير عام السجل العدلي والمعاملات العدلية أ. حسن مرتجى بتوزيع الشهادات على المتدربين نيابة عن وكيل الوزارة المستشار أحمد الحتة، مثمناُ حرص الموظفين على الالتحاق بهذه الدورات لتنمية مهاراتهم وتطوير أداءهم الوظيفي.

فيما أشار مدير عام وحدة تطوير الأداء المؤسسي أ. محمد إبراهيم الشنطي أن هذه الدورات تأتي في إطار الخطة التنفيذية التي وضعتها الوحدة في الارتقاء بالكادر البشري وصقل مهاراته، وخاصة في الجانب المتعلق بالحاسوب، والتعامل معها في ظل رؤية الوزارة للتحول الرقمي.

وقالت أ. ريهام هللو "منسق الدورة، ومسؤول ملف التدريب أن الدورات خضعت للمعايير المعتمدة في تنظيم الدورات التدريبية وضمن منهجية معتمدة للتدريب، حيث سيتم منح المتدربين شهادة في نهاية الدورة.
وقام بالتدريب أ. فاروق أبو حسنين الذي قام بالتدريب ببرنامج الإكسل ووظيفته وطرق الوصول له من خلال قائمة البرامج وطرق الوصول له عبر الانترنت، وتوضيح ادواته وجداوله وأهم المعادلات الأساسية (Sum, Average, Count, plus minus, IF) وغيرهم.
كما تناولت الدورة تدريب الموظفين على العمليات الحسابية الأكثر استخداماً على برنامج إكسل وطريقة عمل الرسومات البيانية، وأفضل الطرق لتنسيق الجداول والملفات.

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