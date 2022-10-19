خدمات رفح يفرط بالقمّة بتعادله السلبيّ مع النصيرات

أهدر نادي خدمات رفح فرصة الانفراد في صدارة الدوري العامّ الممتاز، ووقع في فخ التعادل السلبيّ مع ضيفه خدمات النصيرات في المباراة التي جرت خارج أسوار رفح على ملعب خانيونس البلديّ عقوبة عليه من الجولة الماضية، وذلك في ختام الجولة السادسة للموسم الكرويّ الجديد 2022-2023.

وبذلك تخلي الخدمات القمّة لصالح جاره شباب رفح، وحلّ في المركز الثاني، لكلٍّ منهما 14 نقطة بأفضلية هدف وحيد لصالح الشباب، وتقدم النصيرات إلى المركز التاسع برصيد 5 نقاط.

الجولة المقبلة

وأعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة مباريات الدوري الممتاز في الجولة السابعة المقبلة، ويلتقي الجمعة، شباب رفح- البطل وشباب خانيونس على ملعب خانيونس البلديّ، واتحاد الشجاعية وغزة الرياضيّ على ملعب اليرموك البلديّ، ويلتقي السبت اتحاد بيت حانون البلديّ والصداقة، ويلتقي الأحد شباب جباليا وخدمات رفح على الملعب البلديّ بيت حانون، وشباب الزوايدة والهلال على ملعب الشهيد محمّد، وتختتم اللقاءات بمباراة خدمات النصيرات واتحاد خانيونس على ملعب الشهيد محمّد.