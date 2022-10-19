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دائرة الأمن بالدفاع المدني تتفقد محطات غاز الشمال

19 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:27

الأمن والسلامة تُنظم جولة تفقدية على المستودعات والمحطات شمال غزة
الأمن والسلامة تُنظم جولة تفقدية على المستودعات والمحطات شمال غزة

غزة-الرأي

نظمت دائرة الأمن والسلامة التابعة لمديرية الدفاع المدني بمحافظة شمال غزة، أمس الثلاثاء، جولة تفقدية على عدد من مستودعات تخزين البضائع ومحطات الوقود بالمحافظة.

وأوضحت الأمن والسلامة بالشمال، أن الجولة شملت 6 مستودعات لتخزين البضائع و4محطات لتعبئة الوقود، مبينةً أن هدف الجولة التأكد من إتباع إجراءات الأمن والسلامة بتلك المنشآت.

وأشارت إلى تحرير 4 مخالفات وإخطارين لتصحيح وتصويب أوضاع المخالفين والمتعلقة بإجراءات الأمن والسلامة، ومتابعة شكوى مواطنين.

الجدير بالذكر، أن دائرة الأمن والسلامة بالدفاع المدني تنظم جولات تفقدية بشكل دوري على المنشآت الصناعية والمخابز والمطاعم ومحطات الوقود للتأكد من إجراءات الأمن والسلامة بتلك المنشآت.

الأمن والسلامة تُنظم جولة تفقدية على المستودعات والمحطات شمال غزة 8ac01666-bc52-40ca-a713-716a2f8cca76
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