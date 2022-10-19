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طواقم طبية بالمستشفى الإندونيسي تنشر بحثاً علمياً في مجلة دولية

19 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:33

طواقم طبية بالمستشفى الإندونيسي تنشر بحثاً علمياً في مجلة دولية
طواقم طبية بالمستشفى الإندونيسي تنشر بحثاً علمياً في مجلة دولية

غزة- الرأي
تمكن طاقماً طبياً ضم كلاً من الدكتور الصيدلي هاشم منصور رئيس قسم الصيدلة السريرية، ود.رأفت لبد رئيس أقسام الباطنة في مستشفى الإندونيسي سابقا، والحكيم حسن عبيد مشرف التمريض من نشر بحث علمي في مجلة (the (Lanst وهي مجلة علمية على مستوى العالم والتي تعد من أكثر المجلات تأثيراً على المجتمع الطبي العالمي.

وأكد د.هاشم منصور على أهمية هذا البحث كونه يعد على مستوى علاج مرضى الرجفان الأذيني بواسطة استخدام مميع الدم الكومادين (الوارفارين) وقياس مدى التزام المرضى باستخدامه ونسبة المرضى الذين يحققون درجة السيولة المطلوبة لحمايتهم من الجلطات الدماغية وكانت النتائج مبهرة والتي ستؤثر على منظور التعامل مع هذه الحالات.

وأثنى مدير المستشفى الاندونيسي د.شوقي سالم على جهود الباحثين الباحثين وضرورة الاستمرار في العملية العلمية البحثية.

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