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تستهدف خريجي الثانوية العامة للعام2022

وزارة التعليم تعلن عن منح الوزارة من الجامعات الفلسطينية

19 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:02

وزارة التعليم تعلن عن منح الوزارة من الجامعات الفلسطينية
وزارة التعليم تعلن عن منح الوزارة من الجامعات الفلسطينية

غزة- الرأي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، عن البدء باستقبال طلبات منحة الوزارة من الجامعات الفلسطينية والتي تستهدف خريجي الثانوية العامة للعام 2022.

 أوضحت الوزارة أن الجامعات الفلسطينية تخصص كل عام عدد من المنح في تخصصات محددة، ويتم التنافس على المنحة، حيث يحصل عليها الطالب الحاصل على أعلى معدل في التخصص والمتقدم بطلب للمنحة إلكترونياً ومستكمل تسليم الوثائق يدوياً.

وأفادت أن المنحة  تغطي كامل سنوات الدراسة باستثناء الفصل الصيفي وتستمر المنحة طيلة فترة الدراسة ما دام الطالب ناجحاً في جميع المواد وملتزماً بالقوانين والشروط المعمول فيها داخل الجامعة التي يدرس فيها.


المزيد من التفاصيل حول الشروط المطلوبة اضغط هنا
 

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