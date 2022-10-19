وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تعزز تعاونها مع مؤسسة ماي كير الماليزية وكالة الرأي الفلسطينية المكتب الإعلامي الحكومي ينعى الصحفي صخر أبو عون وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال تخرج 157 حافظ وحافظة لكتاب الله بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاقتصاد تستعرض أنشطتها لشهر سبتمبر الماضي وكالة الرأي الفلسطينية السعودية تفرج عن ممثل حماس السابق لديها محمد الخضري وكالة الرأي الفلسطينية الأسير إياد فواغرة يخوض إضراباً احتجاجياً منذ 17 يوماً وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية: صرف الدفعة النقدية الثانية للأطفال بغزة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تعلن عن منح الوزارة من الجامعات الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيكل وكالة الرأي الفلسطينية الأمم المتحدة: الاحتلال جعل 2022 أكثر دموية في فلسطين
أخبار » الأخبار الحكومية

التنمية الاجتماعية: صرف الدفعة النقدية الثانية للأطفال بغزة

19 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:05

صورة رمزية
صورة رمزية

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية أنها ستعمل بالتعاون مع منظمة اليونيسف على صرف الدفعة الثانية من المرحلة الثانية من برنامج المساعدة النقدية للأطفال المتضررين من الأزمات في قطاع غزة.

ولفتت الوزارة أن الصرف يأتي بتمويل من الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية، بحيث يشمل خمس دفعات شهرية، تستهدف 4300 طفلاً ينتمون لـ 1142 من الأسر الفقيرة والمهمشة المسجلة لديها.

وبينت أنه بإمكان الأسر المستفيدة من المساعدة النقدية استلامها من خلال نقاط توزيع التابعة لمؤسسة بال باي (Pal Pay) بدءاً من يوم الخميس الموافق 20 تشرين الأول 2022 لاستلام المساعدة النقدية.

ودعت أرباب الأسر المستفيدة إحضار الهوية الشخصية والرمز المكون من سبع خانات رقمية الذي سيتم تزويدهم به مسبقاً من خلال رسائل نصية تصلهم من منظمة اليونيسف على هواتفهم.

وأكدت أن البرنامج مهم للتخفيف من تأثير الأزمة كونه سيمكن الأطفال ضمن الأسر الفقيرة والمهمشة في قطاع غزة من تلبية احتياجاتهم الأساسية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى والكلية تفتتحان مختبر الطفولة المبكرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟