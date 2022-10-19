التنمية الاجتماعية: صرف الدفعة النقدية الثانية للأطفال بغزة

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية أنها ستعمل بالتعاون مع منظمة اليونيسف على صرف الدفعة الثانية من المرحلة الثانية من برنامج المساعدة النقدية للأطفال المتضررين من الأزمات في قطاع غزة.

ولفتت الوزارة أن الصرف يأتي بتمويل من الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية، بحيث يشمل خمس دفعات شهرية، تستهدف 4300 طفلاً ينتمون لـ 1142 من الأسر الفقيرة والمهمشة المسجلة لديها.

وبينت أنه بإمكان الأسر المستفيدة من المساعدة النقدية استلامها من خلال نقاط توزيع التابعة لمؤسسة بال باي (Pal Pay) بدءاً من يوم الخميس الموافق 20 تشرين الأول 2022 لاستلام المساعدة النقدية.

ودعت أرباب الأسر المستفيدة إحضار الهوية الشخصية والرمز المكون من سبع خانات رقمية الذي سيتم تزويدهم به مسبقاً من خلال رسائل نصية تصلهم من منظمة اليونيسف على هواتفهم.

وأكدت أن البرنامج مهم للتخفيف من تأثير الأزمة كونه سيمكن الأطفال ضمن الأسر الفقيرة والمهمشة في قطاع غزة من تلبية احتياجاتهم الأساسية.