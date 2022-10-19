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الأسير إياد فواغرة يخوض إضراباً احتجاجياً منذ 17 يوماً

19 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:05

أسرى
أسرى

غزة - الرأي:

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء، إن الأسير إياد فواغرة يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 17 يوماً احتجاجاً على فرض عدة عقوبات بحقه.

وأوضحت الهيئة أن إدارة السجون كانت قد فرضت العقوبات بحق الأسير فواغرة، بدعوى اندلاع مشكلة بينه وبين أحد السجانين الذي كان يتعمد استفزازه بشكل مقصود.

وعقب اندلاع المشكلة أقدمت الإدارة على إخضاع فواغرة لمحاكمة داخلية وفرضت عقوبات بحقه، تمثلت بحرمانه من زيارات الأهل و"الكنتينا"" وفرض غرامة مالية بحقه وزجه بالزنازين" وسحب الأدوات الكهربائية وجميع مقتنياته. 

وأضافت أن الأسير فوارغة يقبع حالياً داخل زنازين "عسقلان"، وكان قبل ذلك محتجزاً داخل عزل "مجدو"، وهو مصر على مواصلة إضرابه لحين تلبية مطالبة وإلغاء جميع العقوبات المفروضة بحقه وإعادة جميع حاجاته الشخصية خاصة أنه لم يبق لديه سوى ملابسه التي يرتديها.

جدير ذكره أن الأسير فواغرة من قرية جورة الشمعة بمحافظة بيت لحم ومعتقل منذ عام 2005 ويقضي حكماً بالسجن لـ 27 عاماً.

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