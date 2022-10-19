وزارة الاقتصاد تستعرض أنشطتها لشهر سبتمبر الماضي

غزة-الرأي

استعرضت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة إنشطتها لشهر سبتمبر الماضي.

وجاء في تقريرها جهود طواقمها والإدارات في تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين والتجار وكافة الشرائح المجتمعية والتي شهدت تحسناً نتيجة قرار وزارة الاقتصاد الوطني في دعم وحماية المنتج المحلي.

الشركات الجديدة المسجلة

وقال التقرير إن عدد الشركات الجديدة المسجلة لشهر سبتمبر 2022 شهد انخفاضاً بنسبة 4.35 %، فقد سجلت خلال شهر سبتمبر 22 شركة جديدة منها 11 شركة ذات مسؤولية محدودة.

السجل التجاري

وذكر التقرير أن عدد التجار الجدد المسجلين في السجل التجاري لشهر سبتمبر 2022 شهد ارتفاعاً بنسبة 75.68 %، مبيناً أنه تم خلال شهر سبتمبر تسجيل 65 سجلا تجاريًا جديد.

ترخيص المصانع

وبلغ عدد رخص التشغيل الصادرة عن دائرة الترخيص الصناعي خلال الشهر 16 رخصة، وهو ما يظهر ارتفاعاً بنسبة 23.08 %مقارنة بالشهر السابق.

حركة المعابر

وبلغ عدد الشاحنات الواردة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم 10194 شاحنة وهذا ما يظهر ارتفاعاً في قيمة الواردات بنسبة 0.79 % مقارنة بالشهر السابق من نفس العام.

أما عدد الشاحنات الصادرة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم فبلغت 369 شاحنة.

الملكية الصناعية

وأفاد التقرير أن إجمالي معاملات دائرة الملكية الفكرية بلغ 1355 من ضمنها إيداع 133 عالمة تجارية، ونشر 86 علامة تجارية، وتجديد 75 عالمة تجارية وتسجيل 118 عالمة تجارية.

حماية المستهلك

ولفت التقرير إلى طواقم حماية المستهلك قامت بتنفيذ 286 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة 2865 منشأة، في حين بلغ عدد النماذج والمحاضر المستخدمة 1086، ووصل إجمالي كميات المواد المضبوطة 95.326 طن أما إجمالي كميات المواد المتلفة 29.9 طن.