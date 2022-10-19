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المكتب الإعلامي الحكومي ينعى الصحفي صخر أبو عون

19 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:18

غزة - الرأي:

نعى المكتب الإعلامي الحكومي، الصحفي صخر أبو عون مدير مكتب الوكالة الفرنسية في قطاع غزة، والذي وافته المنية، اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض.

وقال المكتب في بيان نعي اليوم "ببالغ الحزن والأسى ينعى المكتب الإعلامي الحكومي فقيد الأسرة الإعلامية المغفور له بإذن الله الزميل صخر أبو عون مدير مكتب الوكالة الفرنسية في قطاع غزة، والذي وافته المنية، اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض".

وتقدم رئيس المكتب الاعلامي الحكومي سلامة معروف، وجميع موظفي المكتب بخالص التعازي لعائلة الصحفي وعموم آل أبو عون وللأسرة الصحفية.

وأكد معروف أن للراحل أبو عون، مسيرة مهنية حافلة بالعطاء وخدمة قضية وطنه وشعبه

ودعا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جنانه وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

 

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