"الشباب والثقافة" تعزز تعاونها مع مؤسسة ماي كير الماليزية

غزة- الرأي

بحثت الهيئة العامة للشباب والثقافة، سبُل تعزيز التعاون المشترك مع مؤسسة ماي كير الماليزية، وإطلاق برامج ومشاريع مشتركة تخدم قضايا الشباب تنفذها المراكز الشبابية العاملة في قطاع غزة.

جاء ذلك، خلال لقاء عمل جمع مدير دائرة الاتحادات والمؤسسات الشبابية في الهيئة الأستاذ خليل مطر ومدير مكتب مؤسسة ماي كير الماليزية بغزة الدكتور زياد شحادة.

واستعرض مطر خلال اللقاء أبرز المشاريع والبرامج التي نفذتها الهيئة ومشاريعها المستقبلية وطبيعة عمل المراكز الشباب وأبرز انجازاتها، مشيرًا إلى قانون الشباب الفلسطيني واللائحة المفسرة له ولائحة العمل التطوعي والخطة الاستراتيجية للشباب.