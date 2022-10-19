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التعليم: طلبة المدارس يُنظمون وقفة شكر وعرفان لدولة ماليزيا

19 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:43

التعليم: طلبة المدارس يُنظمون وقفة شكر وعرفان لدولة ماليزيا
التعليم: طلبة المدارس يُنظمون وقفة شكر وعرفان لدولة ماليزيا

غزة- الرأي
نظّم طلبة مدارس حكومية في قطاع غزة وقفة "شكر وعرفان وتقدير" لدولة ماليزيا حكومة وشعباً لمواقفها المُشرّفة تجاه القضية الفلسطينية والتي كان آخرها قيام السلطات الماليزية بإنقاذ مواطن فلسطيني تعرض للاختطاف من قِبل الموساد الإسرائيلي داخل ماليزيا.

وفي مدرسة كامل الأغا الأساسية التابعة لمديرية تعليم خان يونس شارك العشرات من الطلبة في وقفة داعمة لماليزيا.

وأكد الطلبة أن قيام السلطات الماليزية بإنقاذ فلسطيني جرى اختطافه من قِبل خلية للموساد الإسرائيلي، واعتقال كامل أفراد الخلية هو عمل بطولي ووطني مميز ومشرف يستحق كل الثناء والتقدير.

ورفع الطلبة اللافتات والشعارات والرسائل من جميع أبناء الشعب الفلسطيني والتي تثمن عالياً  الموقف الماليزي، كما أعربوا عن تقديرهم للدور الريادي لماليزيا في مناصرة الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية.

التعليم: طلبة المدارس يُنظمون وقفة شكر وعرفان لدولة ماليزيا 68284dd1-b0a8-48d7-8946-cd3679c1f5ba
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