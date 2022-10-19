التنمية الاجتماعية تعزز التعاون مع أطباء بلا حدود

غزة
- الرأي
استقبلت وزارة التنمية الاجتماعية الإدارة العامة للأسرة والمرأة - دائرة المرأة مركز تمكين المرأة والمجتمع جباليا
، وفدا من أطباء بلا حدود ضم كلا من أ. أحمد الخطيب مسؤول التواصل الطبي وأ. أسماء البربري أخصائية اجتماعية .
وكان في استقبالهم مديرة المركز أ. صابرين أبوعمرة حيث رحبت بالوفد الزائر ثم تحدثت عن الوحدات داخل المركز وأهم الأنشطة التي يقدمها المركز وفي كلمة أ. أحمد الخطيب ذكر أهم الخدمات الطبية ومن هي الفئة المستهدفة من الخدمات و من ثم تحدثت الأخصائية أسماء الخطيب عن برامج الدعم النفسي والاجتماعي التي يقدمونها .
وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان علي ضرورة وجود تكامل في تقديم برامج الدعم النفسي والاجتماعي حيث شكر أ. أحمد المركز علي دوره في إنجاح البرامج النفسية والاجتماعية وقال سيكون هناك تحويل حالات للاستفادة من خدمات المركز وتم الاتفاق علي آلية التواصل بين الطرفين فيما يخدم الفئة المستهدفة.