وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تحتفل بتقديم قروض التعليم والزواج وكالة الرأي الفلسطينية شرطة خان يونس تنظم يوماً تدريباً حول التعامل مسرح الجريمة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: وفد طبي تشيلي يختتم إجراء 51 عملية مسالك بولية للأطفال وكالة الرأي الفلسطينية "الجرائم الإلكترونية" تُنجز "7" قضايا تشهير وتهديد عبر الإنترنت وكالة الرأي الفلسطينية "مباحث التموين" تضبط أكثر من 8 طن مواد غذائية فاسدة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة وجامعة غزة توقعان مذكرة تفاهم لتدريب طلبة الجامعة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية وجمعية العودة الصحية تنفذان يوماً طبياً وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة تضبط 6 دراجات نارية مسروقة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تعزز التعاون مع أطباء بلا حدود وكالة الرأي الفلسطينية "حماد" يؤكد على أهمية العمل الرقابي في تعزيز الخدمة الصحية
أخبار » الأخبار الحكومية

الصحة وجامعة غزة توقعان مذكرة تفاهم لتدريب طلبة الجامعة

19 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:30

الصحة وجامعة غزة توقعان مذكرة تفاهم لتدريب طلبة الجامعة
الصحة وجامعة غزة توقعان مذكرة تفاهم لتدريب طلبة الجامعة

غزة- الرأي

وقع مدير عام تنمية القوى البشرية د. عبد السلام صباح ممثلاً عن وزارة الصحة، ونائب رئيس جامعة غزة للشئون الأكاديمية ا.د عبد الجليل صرصور ممثلاً عن جامعة غزة مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين وتدريب طلبة الجامعة في مرافق وزارة الصحة.

وجاء بموجب المذكرة السماح بالتدريب الميداني لطلبة جامعة غزة  في مستشفيات ومرافق وزارة الصحة مع ضرورة التزام الطرفين استقطاب الكفاءات المهنية والأكاديمية للمشاركة في العملية التعليمية والتدريبية لكلا الطرفين، فضلا عن تشجيع البحوث العلمية، إضافة إلى دعم عقد ورشات العمل المشتركة لتطوير التعليم والتدريب الصحي.

وأعرب مدير عام تنمية القوى البشرية د. عبد السلام صبّاح عن اعتزازه بهذه الشراكة وتكامل الأدوار معتبرا هذه الخطوة فرصة لتوحيد الجهود وفتح سبل التعاون مع المؤسسات التعليمية الرائدة وبناء قدرات الطلبة وتنمية مهاراتهم العملية وتفعيل دورهم في المجال الصحي بمخرجات تعليمية مبنية على أسس سليمة.

وأكد ا.دعبد الجليل صرصور على إهتمام الجامعة بتوفير فرص التدريب للطلبة  لصقل خبراتهم لكي يكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل . . .
وحضر مراسم التوقيع من الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية كل من ا. محمد السرساوي مدير دائرة تدريب الخريجين وطلبة الجامعات، ا. إيمان ضاهر رئيس قسم التنسيق مع التعليم العالي والجامعات المكلف، ومن جامعة غزة د.توفيق أبو جراد مدير العلاقات العامة .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى والكلية تفتتحان مختبر الطفولة المبكرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟