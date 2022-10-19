الصحة وجامعة غزة توقعان مذكرة تفاهم لتدريب طلبة الجامعة

غزة- الرأي

وقع مدير عام تنمية القوى البشرية د. عبد السلام صباح ممثلاً عن وزارة الصحة، ونائب رئيس جامعة غزة للشئون الأكاديمية ا.د عبد الجليل صرصور ممثلاً عن جامعة غزة مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين وتدريب طلبة الجامعة في مرافق وزارة الصحة.

وجاء بموجب المذكرة السماح بالتدريب الميداني لطلبة جامعة غزة في مستشفيات ومرافق وزارة الصحة مع ضرورة التزام الطرفين استقطاب الكفاءات المهنية والأكاديمية للمشاركة في العملية التعليمية والتدريبية لكلا الطرفين، فضلا عن تشجيع البحوث العلمية، إضافة إلى دعم عقد ورشات العمل المشتركة لتطوير التعليم والتدريب الصحي.

وأعرب مدير عام تنمية القوى البشرية د. عبد السلام صبّاح عن اعتزازه بهذه الشراكة وتكامل الأدوار معتبرا هذه الخطوة فرصة لتوحيد الجهود وفتح سبل التعاون مع المؤسسات التعليمية الرائدة وبناء قدرات الطلبة وتنمية مهاراتهم العملية وتفعيل دورهم في المجال الصحي بمخرجات تعليمية مبنية على أسس سليمة.

وأكد ا.دعبد الجليل صرصور على إهتمام الجامعة بتوفير فرص التدريب للطلبة لصقل خبراتهم لكي يكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل . . .

وحضر مراسم التوقيع من الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية كل من ا. محمد السرساوي مدير دائرة تدريب الخريجين وطلبة الجامعات، ا. إيمان ضاهر رئيس قسم التنسيق مع التعليم العالي والجامعات المكلف، ومن جامعة غزة د.توفيق أبو جراد مدير العلاقات العامة .