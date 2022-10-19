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حررت "31" محضر ضبط وإتلاف ..

"مباحث التموين" تضبط أكثر من 8 طن مواد غذائية فاسدة

19 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:33

"مباحث التموين" تضبط أكثر من 8 طن مواد غذائية فاسدة

غزة- الرأي

ضبطت دائرة "مباحث التموين" في المباحث العامة :" "8" أطنان ونصف من المواد الغذائية الفاسدة والغير صالحة للاستهلاك الآدمي".

جاء ذلك، خلال جولة تفتيشية نظمتها دائرة مباحث التموين في المباحث العامة بالاشتراك مع مفتشي وزارة الاقتصاد الوطني، شملت التفتيش على المحال التجارية والأسواق الشعبية واليومية في محافظات قطاع غزة للكشف عن المواد الغذائية ومتابعة مدى صلاحيتها .

وأوضحت مباحث التموين أنها نفذّت "15" جولة ميدانية في كافة المحافظات, حررّت خلالها "12" محضر ضبط, بالإضافة إلى تحرير "21" محضر إتلاف, حيث بلغ الوزن الإجمالي للمواد الغذائية المضبوطة للمحاضر "8" أطنان ونصف من مواد غذائية متنوعة .

ولفتت مباحث التموين إلى أنها تتابع عن كثب الحالة العامة للأسواق والمخازن والمحال التجارية, بهدف الكشف عن المواد الغذائية منتهية الصلاحية, حفاظاً على سلامة المواطنين .

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