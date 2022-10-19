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وتحيل الموقوفين إلى النيابة العامة

"الجرائم الإلكترونية" تُنجز "7" قضايا تشهير وتهديد عبر الإنترنت

19 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:36

"الجرائم الإلكترونية" تُنجز "7" قضايا تشهير وتهديد عبر الإنترنت

غزة- الرأي

أنجزت دائرة "الجرائم الإلكترونية" في المباحث العامة، "7" قضايا تشهير وتهديد عبر الإنترنت والهواتف الخلوية، نفذّها مجهولون من خلال استخدامهم لحسابات إلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، وأرقام هواتف مجهولة الهوية.

وبينت دائرة "الجرائم الإلكترونية" أنه ومن خلال المتابعة الفنية، وإجراء البحث والتحري، تم التعرف على أصحاب الحسابات، وباستدعاء واستجواب أصحاب الحسابات المشتبه بهم بالتشهير والتهديد، أقروا بما نسب إليهم.

ولفتت المباحث العامة إلى أنها أحالت الموقوفين وملفاتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.

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