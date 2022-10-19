الصحة: وفد طبي تشيلي يختتم إجراء 51 عملية مسالك بولية للأطفال

غزة- الرأي

قال المدير الطبي لمستشفى شهداء الأقصى د.اياد الجبري، إن الوفد الطبي التشيلي وبمشاركة الطاقم الجراحي المحلي بالمستشفى اختتم بنجاح إجراء 51 عملية جراحية في المسالك البولية والجراحة العامة للأطفال، وذلك منذ وصول الوفد يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي .

وأشاد د. الجبري بجهود الوفد الطبي التشيلي، مشيراً إلى أن العمليات التي تم اجراءها شملت 15 حالة جراحة أطفال، ونحو 36 حالة جراحة مسالك بولية للأطفال.

وعبر د. الجبري عن شكره وتقديره الى جمعية إغاثة أطفال فلسطين على دعمهم المقدر في مختلف التخصصات الطبية والتخفيف من معاناة المرضى، واتاحة المجال أمام الوفود الطبية ومشاركة الخبرات المحلية وتبادل الخبرات .