مدير أوقاف رفح يتفقد أعمال إعادة بناء مسجد الرباط غرب المحافظة

رفح- الرأي

تفقد مدير أوقاف رفح أ. محمد أبو عامر، أعمال إعادة بناء مسجد "الرباط" في منطقة المواصي غرب المحافظة، بهدف متابعة عملية بناء وتجهيز الطابق الأول.

وخلال جولته أكد أبو عامر أن الأوقاف تولي المساجد اهتماماً كبيراً، لما تمثله من حاضنة وجامعة للمصلين من أجل تأدية عباداتهم وطاعاتهم، مشيراً إلى أن المساجد تُعد نقطة استقطاب للأجيال المختلفة، لتلقي العلم والمعرفة الشرعية، والالتزام بالأخلاق والتعاليم الإسلامية.

وأشاد بجهود لجنة المسجد والعاملين والمتبرعين المبذولة في الارتقاء بملف المساجد وخدمة العباد في تأدية عباداتهم.