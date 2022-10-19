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مدرسة الأوقاف الشرعية للبنين تفوز بالمركز الأول في مسابقة السباحة

19 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:10

مدرسة الأوقاف الشرعية للبنين تفوز بالمركز الأول في مسابقة السباحة
مدرسة الأوقاف الشرعية للبنين تفوز بالمركز الأول في مسابقة السباحة

غزة- الرأي
فاز الطالب "فؤاد حمو" من مدرسة الأوقاف الشرعية للبنين بالمركز الأول في مسابقة السباحة المركزية التي نفذتها وزارة التربية والتعليم على مستوى مديريات التعليم في قطاع غزة للعام الثالث على التوالي.

وأوضح مدير دائرة المدارس أ. عبد السلام قوصة، أن فوز المدرسة الشرعية بالمركز الأول في مسابقة السباحة يأتي استكمالاً للتميز الذي حققته بالمسابقة في الأعوام الماضية، مشيراً إلى أن هذا النشاط يأتي ضمن اهتمامات مدارس الأوقاف الشرعية وسعيها لتحقيق هدفها بالتميز في كل المجالات.

وأشار قوصة إلى أن مدارس الأوقاف تحصد المراكز المتقدمة في العديد من المسابقات المحلية المتنوعة سنوياً، مشيداً بجهود إدارة المدرسة ومعلمي التربية الرياضية فيها.

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